OL : OM, Mercato, CR7… les vérités décapantes de Rudi Garcia 

Son influence sur le Mercato à l’OL… et l’OM

« Je travaille ici comme j’ai toujours travaillé, de manière collégiale avec mon directeur sportif et le président qui tient les cordons de la bourse. Dans tous les clubs où je suis passé, ça a toujours fonctionné comme ça et pas autrement. Ceux qui disent le contraire parlent sans connaître ou ont juste la volonté de nuire. C’est pas très important. »

Garcia n’est jamais dans la polémique

« Je suis pas dans le conflit, je suis pas dans la polémique. Si on fait une interview excellente, avec 99% de choses où il y a du fond, de la réflexion, du jeu aussi, parce que moi c’est ce qui m’intéresse, le jeu et le terrain, pour une seule parole et 1% de réponse on ne va retenir que ça. »

Un plan pour contrôler Cristiano Ronaldo ?

« On connaît tous Cristiano Ronaldo. C’est toujours l’un des meilleurs joueurs de la planète. Ce qui est bluffant, c’est ce qu’il est encore capable de faire. Quand il est arrivé en Italie, certains se sont interrogés si la Juventus allait bénéficier du grand Ronaldo mais lui a répondu rapidement à ces interrogations. Cela reste un top player, capable de faire des différences. Il faudra faire en sorte que les ballons ne lui arrivent pas. Au cas contraire, il faudra être extrêmement vigilant et bien défendre sur lui. Mais on ne peut pas faire un plan anti-Ronaldo car ils ont aussi des Higuain ou Dybala derrière. »