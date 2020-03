OL : PSG, Guimarães, Mercato… Aulas est encore très en forme

true

Trois jours après avoir dompté l’ASSE en Ligue 1 (2-0), l’OL va remettre le bleu de chauffe contre le PSG en demi-finale de la Coupe de France (21h10). Selon Jean-Michel Aulas, les Gones partiront avec un net désavantage lié à la programmation puisque les Parisiens auront eu un jour de repos en plus.

Aulas déjà fan de Guimarães

« C’est une tradition pour Lyon, et je ne parle pas des féminines où ce sera un scandale absolu. J’espère que les médias se réveilleront, car sur le plan de l’éthique, ce n’est pas normal. On me bâillonnera peut-être mais je parlerai quand même, a lâché Aulas au Progrès avant d’évoquer les excellents débuts de Bruno Guimarães. C’est un joueur de qualité. Il a un très grand talent et il va encore progresser à Lyon. Il est très heureux d’être ici et de travailler avec une équipe qui lui fait confiance. On a fait face à la concurrence de l’Atlético de Madrid et Benfica pour l’obtenir. Le fait qu’il choisisse de venir à Lyon est important. Juninho a été décisif dans sa venue. »

Enfin, le président de l’OL en a profité pour revenir sur le mercato hivernal, qui a relancé les Gones dans la course aux places européennes. « On était en difficulté en cette fin de première partie de championnat avec la perte de Memphis Depay et Jeff Reine-Adélaïde. Je ne sais pas où l’on sera à la fin de la saison mais aujourd’hui grâce à l’acquisition de Karl Toko-Ekambi et Bruno Guimarães on est dans une bonne situation », a conclu Aulas. L’OL pointe aujourd’hui à 6 points du LOSC, quatrième de L1, chez qui il se déplacera dimanche (21h).