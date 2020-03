OM, ASSE, FC Nantes, PSG, RC Lens, Girondins : un premier frein pour les fins de contrat

true

Philippe Piat, co-président de l’UNFP, syndicat des joueurs, a réagi concernant les mesures à prendre devant la crise sanitaire provoquée par le coronavirus.

La famille du football est unanime sur un point : la saison doit être menée à son terme tôt ou tard. « On prend toute la mesure de la gravité de la situation sanitaire du pays et de l’ensemble de la population française, dont font partie les footballeurs professionnels, qu’ils évoluent dans des grands clubs comme dans des plus petits, assure Philippe Piat dans L’Équipe. On entend tout mettre en oeuvre pour aider à trouver des solutions susceptibles de minimiser les incidences économiques, juridiques et sociales de la situation pour les employeurs comme pour les salariés. »

Cela étant dit, le co-président du syndicat des joueurs prévient qu’il n’est pas question d’imposer tout et n’importe quoi : « Envisager de devoir jouer au-delà du 30 juin 2020 impactera la situation contractuelle de tous les joueurs dont le contrat prenait fin à cette date, avec un prolongement de leur engagement dans le but exclusif de permettre à la compétition d’aller à son terme avec des effectifs inchangés, poursuit-il. Cet engagement est uniquement guidé par le principe d’intégrité et d’équité des compétitions. Si l’UNFP fera tout son possible pour accompagner les joueurs concernés et les inciter à accepter une telle prolongation, elle ne saurait être garante de la décision finale individuelle de chaque joueur impacté, et elle rappelle qu’il n’est pas concevable qu’une interdiction de jouer dans un nouveau club en 2020-2021 soit opposée à un joueur qui refuserait une telle prolongation. »

#ASSE Le 30 juin n’est pas un frein ? (9) : Pour France Bleu Saint-Étienne Loire, Nanard a exprimé une nouvelle fois sa volonté de terminer la saison en cours cet été tout en exposant certaines de ses inquiétudes. Extraits :…https://t.co/zaZ3UYAXg3 — Poteaux Carrés (@poteauxcarres) March 22, 2020

En clair, le syndicat n’acceptera pas le gel des homologations de contrats de ceux qui souhaiteront rejoindre leur nouveau club. Pour Piat, il faudra aussi « conserver les temps de repos nécessaires entre le terme de la saison 2019-2020, quel qu’il soit, et la reprise de la saison 2020-2021. » Avec une reprise du championnat estimée au 15 juin au meilleur des cas, le prochain exercice démarrerait quand au juste ?