OM – Mercato : comment le PSG et Longoria pourraient accélérer le départ de Thauvin

André Villas-Boas n’accorde pas beaucoup d’importance aux résultats des matches de préparation. En revanche, l’entraîneur de l’OM apprécie de se pencher sur le contenu et les prestations individuelles. Il ne doit pas être déçu par l’état de forme de Florian Thauvin. De retour en fin de saison après avoir squatté l’infirmerie depuis l’été dernier, le champion du monde (27 ans) n’a pas eu le temps de montrer son talent au technicien portugais.

#OM : À Gabes, Ajroudi intrigue aussi… Sous sa coupe, le Stade Gabésien est descendu en D2 tunisienne et a connu au moins autant de tumultes que lors de sa tentative de rachat de l’OM… #VenteOM

By @LudovicFerro et @gouffa83 https://t.co/sXNR5bLz1W

— Jérémy Tordjman (@Jay_Tordjman) July 29, 2020