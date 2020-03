OM – Mercato : les deux Manchester se battent pour un Marseillais

L’OM a actuellement d’autres soucis à gérer que le prochain marché des transferts… si celui-ci a bien lieu. Bernard Caïazzo ne cesse de le répéter depuis ce week-end : la saison à rallonge imposée par le coronavirus risque fort d’impacter la bonne tenue du mercato estival.

Pour l’heure, les dates d’ouverture et de clôture ne sont pas modifiées. Tout ce tohu-bohu n’empêche pas les clubs anglais de préparer leurs emplettes estivales. Selon le média britannique 90 min, Manchester City ainsi que Manchester United seraient très intéressés par le profil de Duje Caleta-Car.

Manchester City and Manchester United have both been monitoring Marseille centre-back Duje Ćaleta-Car (23).

The verdict from City scouts has been ‘overwhelmingly positive’.

— Man City Xtra (@City_Xtra) March 22, 2020