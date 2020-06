OM – Mercato : Villas-Boas a éloigné l’un de ses joueurs du Barça

true

Si André Villas-Boas a décidé de rester à l’OM la saison prochaine, Maxime Lopez (22 ans) est toujours plus poussé vers la sortie. Le FC Barcelone est déjà venu aux nouvelles.

Maxime Lopez sera-t-il le premier joueur à quitter l’OM cet été ? S’il y a très peu de chances de voir partir le Minot au cours du mercato franco-français qui a ouvert ses portes ce lundi, c’est plutôt vers l’étranger qu’il a ses entrées. En début de semaine, la presse espagnole a même évoqué une offre du FC Séville acceptée par les dirigeants marseillais de l’ordre de 8 millions d’euros.

Une aubaine pour un joueur qui ne fait pas partie des plans prioritaires d’André Villas-Boas dans l’entrejeu. Le club andalou n’est pas la seule formation ibérique à lorgner Lopez. Le joueur de 22 ans, lors d’un live Twitch, a confirmé qu’il était suivi de près par le FC Barcelone l’été dernier. Malheureusement, son faible temps de jeu cette saison a sans doute brisé ses espoirs de rejoindre Lionel Messi cet été.

« Les gens ont le droit de rigoler mais c’est la vérité »

« Le recruteur général du Barça, Robert Fernandez, était vraiment en contact avec mon agent. Il lui avait dit: « on va attendre un an et s’il est encore performant, il viendra chez nous. » Les gens ont le droit de rigoler mais c’est la vérité, a confié le milieu de l’OM. Il me reste un an de contrat. Pour l’instant, je n’ai aucun signe de la direction. Je n’ai rien de plus à dire. On ne sait pas ce qu’il peut se passer. J’aimerais bien prolonger c’est sûr mais la balle n’est pas dans mon camp. Je suis bien à Marseille. »