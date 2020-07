OM, RC Lens, Girondins – Mercato : Cuisance répond à l’intérêt des clubs de L1

true

Le milieu du Bayern Munich Michael Cuisance (20 ans) a très envie de s’imposer en Bavière mais n’est pas insensible à l’intérêt des clubs français à ses trousses.

L’OM, les Girondins de Bordeaux ou encore le RC Lens. Ces trois clubs ont déjà manifesté un intérêt à l’endroit de Michaël Cuisance cet été. À Marseille, L’Équipe affirme même ce samedi qu’André Villas-Boas en a fait sa priorité au milieu au point de maintenir un lien continue avec son entourage. Cet intérêt ne devrait pas servir à grand-chose, le joueur de 20 ans ayant très envie de s’imposer au Bayern Munich pour l’instant.

« Un jour, quand je serai en A, les Français me connaîtront »

« J’ai vu les clubs, c’est flatteur. Marseille c’est une belle histoire, c’est beau. C’est un club mythique qui a gagné la Ligue des champions. Avec ce que le coach fait, il les a ramenés en C1, je suis content pour eux. Mais aujourd’hui, je reste focus sur ce que je dois faire. Et mon projet au Bayern, insiste-t-il dans le quotidien sportif. Un jour, quand je serai en A, les Français me connaîtront (rire). C’est mon objectif. Je suis au Bayern : une fois que j’y jouerai régulièrement, si je bosse, pourquoi je n’y croirais pas ? J’ai envie de plus jouer, de m’imposer. J’ai besoin d’enchaîner les matches, d’avoir des stats. Si je peux faire une carrière à la Lizarazu au Bayern, bien sûr que je veux la faire. Avoir la confiance du club, des supporters comme Ribéry, Lizarazu, ça donne envie. C’est une vraie famille, ici. Après, il y a des fois où tu ne peux pas contrôler des choses. »