OM : un nouveau racheteur avec Boudjellal annoncé aujourd’hui ?

Selon un journaliste de RTL, Mourad Boudjellal pourrait faire une annonce ce lundi concernant un nouveau projet de rachat de l’OM.

Il n’y a pas que le PSG dans la vie, il y a l’OM aussi. Au lendemain de la finale de Ligue des champions perdue par le grand rival parisien, quelque chose pourrait se tramer du côté du Vieux Port… avec Mourad Boudjellal aux manettes.

« Il y a ces deux personnes (Marc Deschenaux, juriste, et Stéphane Cohen, cofondateur de la banque Wingate, ndlr) qui sont apparues dans ce dossier depuis un mois, à qui Ajroudi a confié la responsabilité de le mener à bien en leur disant : ‘J’ai les sous, débrouillez-vous’. (…) tant qu’ils seront là, et même si ce projet se réalise, je n’en serai pas. (…) Je me désolidarise des déclarations et du projet avec ces gens-là, mais je n’abandonne pas », a clamé l’ancien président du RCT ces derniers jours.

Enième rebondissement dans le feuilleton #VenteOM : M. Boudjellal s’apprête à revenir dans la partie avec l’éviction des 2 conseillers de M. Ajroudi et une possible ouverture du clan Mc Court à un audit du club. Une nouvelle com’ pourrait intervenir dès ce lundi. — David Aiello (@Aiello_David) August 23, 2020

Boudjellal pourrait joindre les actes aux paroles dès aujourd’hui. « Enième rebondissement dans le feuilleton de la vente de l’OM, assure le journaliste de RTL David Aiello sur Twitter. Boudjellal s’apprête à revenir dans la partie avec l’éviction des 2 conseillers de M. Ajroudi et une possible ouverture du clan Mc Court à un audit du club. Une nouvelle com’ pourrait intervenir dès ce lundi. »