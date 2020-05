PSG, FC Barcelone : il se déclare plus fort que Neymar, Messi et CR7 !

true

Un ancien joueur brésilien a osé déclarer qu’il se sentait meilleur que des stars comme Neymar (PSG, Lionel Messi (FC Barcelone) ou encore Cristiano Ronaldo (Juventus).

Il ne faut pas chatouiller Edilson (49 ans). Champion du monde 2002 en Asie après avoir battu l’Allemagne d’Oliver Kahn en finale (2-0), le Brésilien se sent pousser des ailes depuis ce sacre.

Au point de déclarer aujourd’hui haut et fort qu’il se sent nettement plus fort que des cracks comme Neymar (PSG, 28 ans), Lionel Messi (FC Barcelone, 32 ans) ou encore Cristiano Ronaldo (Juventus Turin, 35 ans). Rien que ça !

Edilson ne manque pas de confiance en lui

« À mon meilleur niveau, j’ai mieux joué que Neymar… Il doit gagner la Coupe du Monde pour être meilleur que moi… Cristiano Ronaldo ? C’est juste de la force, il frappe bien le ballon avec les deux pieds, mais je suis plus habile que lui… J’ai de la personnalité et pour que Messi soit meilleur que moi, il doit aussi gagner la Coupe du Monde », a fait savoir Edilson à chaîne TV Bandeirantes. À bientôt 50 ans, le Brésilien ne manque pas d’audace, lui qui ne compte finalement que 6 buts en 21 sélections avec la Seleçao. Ce maigre bilan l’a sans doute empêché de se comparer à Ronaldo, qui avait tout explosé lors de ce même Mondial.