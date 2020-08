PSG, FC Barcelone : l’envol de Neymar, le ras-le-bol de Messi et le prix de Koeman en Une

true

La presse européenne a salué dans son ensemble la brillante qualification du PSG en finale de la Ligue des champions. En Espagne, le FC Barcelone occupe le haut de l’affiche.

Le PSG disputera sa première finale de Ligue des champions dimanche contre le vainqueur du choc entre l’OL et le Bayern Munich (21h). Outre L’Équipe et Le Parisien, cela valait bien les éloges de la presse européenne. AS fait notamment sa Une sur « l’envol du PSG et de Neymar » en positionnant le club de la capitale comme un finaliste qui a toutes ses chances à Lisbonne.

☀️ ¡Buenos días!

🗞️ Esta es la #PortadaAS de hoy

🤔 ¿Ganará el PSG la Champions?

🔁 Sí

❤️ No#FelizMiércoles pic.twitter.com/UiHxIxmS6f — Diario AS (@diarioas) August 19, 2020

« Première fois du PSG : même les riches volent »

En Italie, La Gazzetta dello Sport est plus discrète sur le sujet et consacre un encadré en Une de son édition du jour. Là aussi, l’éclatant Neymar est en vedette. « Neymar en finale. Première fois du PSG : même les riches volent », ose le célèbre quotidien au papier rose. De retour en Espagne, et comme déjà évoqué plus tôt, Marca préfère miser sur le ras-le-bol de Lionel Messi qui disposerait de « plusieurs offres sur la table » pour son futur. Trois destinations pourraient lui convenir : Manchester City, l’Inter Milan et le PSG.

Le Barça doit payer entre 5 et 6 M€ pour Koeman

En Catalogne, l’heure est à la nomination de Ronald Koeman, qui n’est plus qu’une question d’heures. Mundo Deportivo rappelle que le recruter coûtera au FC Barcelone entre 5 et 6 millions d’euros en raison de son contrat à la tête de la sélection batave. Ce dernier avait bien inséré une clause en cas d’appel du Barça mais celle-ci n’aurait été activée qu’après l’Euro. Celui-ci n’ayant eu lieu en raison de la crise sanitaire, il faudra donc passer à la caisse.