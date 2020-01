PSG, FC Barcelone – Mercato : Neymar prêt à trahir Messi de nouveau ?

true

Le dossier Neymar revient sur le coin de la table. Pendant les fêtes de fin d’année, la presse catalane s’est de nouveau emparé d’un dossier qui fait toujours couler beaucoup d’encre, en expliquant que le crack du PSG rêvait toujours du FC Barcelone.

Les dirigeants du Barça ne seraient pas non plus fermés à un retour de la star brésilienne, qui montre de belles choses depuis son retour à l’automne dernier. Lionel Messi valide aussi son retour en grâce. L’état-major du PSG s’en est aussi rendu compte. Selon les informations du Parisien, le clan Neymar n’écarte plus l’option de prolonger au PSG.

Le PSG doit revenir vers Neymar

« Si le PSG veut discuter, on écoutera ce qu’il a à nous dire. Au printemps dernier, Neymar était tout proche de prolonger, et c’est le PSG qui l’avait sollicité. Si les dirigeants veulent discuter, ils doivent venir nous voir », a expliqué un proche du joueur au quotidien francilien. La prolongation de contrat du joueur de 27 ans est donc une possibilité, même si on peut imaginer qu’un parcours brillant en Ligue des champions pourrait être déterminant le cas échéant.