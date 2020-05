PSG : Haaland remercie les Parisiens et dit pourquoi CR7 est son modèle

true

Chambré par les joueurs du PSG en Ligue des champions, Erling Haaland (Dortmund, 19 ans) les a remerciés, en expliquant pourquoi son idole se nommait Cristiano Ronaldo.

Le PSG pourrait longtemps rester sur ce souvenir impérissable en Ligue des champions. En 8es de finale retour, courant mars, les hommes de Thomas Tuchel avaient renversé le Borussia Dortmund au Parc (2-0) après avoir souffert le martyre à l’aller (1-2). Erling Haaland avait alors mis la défense parisienne au supplice en signant un doublé et en ponctuant ses deux buts de sa zen célébration.

Au retour, les joueurs du PSG l’ont recopié avec la qualification en poche, pour mieux le chambrer. Muet jusqu’alors, Haaland a répondu avec classe : « Je crois qu’ils m’ont aidé pour faire connaître la méditation à travers le monde, explique-t-il sur ESPN. Cela montre à tout le monde l’importance de la méditation. C’est donc quelque chose pour laquelle je dois les remercier, car ils m’ont aidé. »

L’attaquant norvégien, ciblé par le Real Madrid, en a profité pour évoquer son modèle Cristiano Ronaldo. « On peut lire sur son visage avant chaque grand match : ‘Aujourd’hui, c’est moi le patron, je vais marquer des buts.’ Et c’est ce qu’il fait toujours, a poursuivi Haaland. C’est cela qui me plaît le plus, ceux qui se donnent et sont affamés pour atteindre leurs objectifs et être des champions le jour J. »