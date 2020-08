PSG : la folle nuit parisienne et les dernières cibles de Koeman au Barça font parler

true

La presse espagnole se consacre à la finale de la Ligue des champions qui a lieu à Lisbonne entre le PSG et le Bayern Munich (21h). Le FC Barcelone de Ronald Koeman intrigue aussi.

C’est le grand soir pour le PSG. Dès 21h, le club de la capitale affrontera le Bayern Munich en finale de la Ligue des champions à Lisbonne dans la peau de l’outsider de luxe. Pour ce faire, Thomas Tuchel a déjà l’ossature de l’équipe qu’il alignera pour faire déjouer le géant allemand. Seule la présence de Keylor Navas et de Marco Verratti au coup d’envoi reste des zones d’ombre dans l’esprit du technicien allemand.

En Espagne, cette rencontre au sommet bat son plein. Pour AS, on préfère opposer les « pétrodollars » du PSG au système plus classique du Bayern Munich. Marca, de son côté, ne fait pas vraiment de distinction entre les deux formations et préfère s’arrêter sur la notion de « football total » pour décrire deux équipes qui jouent vers l’avant. À ce titre, l’accent est mis sur Kylian Mbappé, Robert Lewandowski et Neymar.

Gaya et Coutinho plébiscités par Koeman ?

En Catalogne, la finale de la C1 passe au second plan. Le FC Barcelone est encore en vedette avec les renforts visés par Ronald Koeman. Lautaro Martinez (Inter Milan), Eric Garcia et José Gaya (FC Valence) font partie de la liste du nouveau coach blaugrana. Mundo Deportivo ajoute que ce même Koeman souhaite conserver Philippe Coutinho et l’a même appelé pour connaître ses intentions à venir après la finale de ce soir.