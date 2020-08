PSG – Bayern : Tuchel a encore deux doutes dans son onze de départ

true

L’entraîneur du PSG Thomas Tuchel n’est pas encore certain de l’équipe qu’il alignera face au Bayern Munich en finale de la Ligue des champions à Lisbonne (21h).

C’est le grand jour pour le PSG. Ce soir, le club de la capitale affrontera le Bayern Munich en finale de la Ligue des champions à Lisbonne (21h) dans la peau de l’outsider de luxe. Pour ce faire, Thomas Tuchel a déjà l’ossature de l’équipe qu’il alignera à Lisbonne pour faire déjouer le géant allemand.

L’entraîneur du PSG eu beau dire hier « qu’une finale n’était pas un match pour faire de grands changements », il pourrait tout de même en effectuer un ou deux. D’abord, Keylor Navas s’est entraîné avec le groupe en intégralité pour la première fois depuis sa blessure à l’ischio-jambier droit et semble bien parti pour retrouver sa place de titulaire. C’est au milieu de terrain que l’interrogation perdure. Avec ou sans Marco Verratti ?

Rico et Paredes sacrifiés en finale ?

L’opposition d’hier n’a pas livré beaucoup de détails sur les intentions de l’Allemand. « Marco ne peut pas jouer 90 minutes ou 120, ça, c’est sûr, a glissé Tuchel en conférence de presse. S’il se sent bien, il est disponible. S’il peut jouer, on décidera demain (aujourd’hui) s’il commence ou s’il finit le match. » L’Équipe rappelle que le milieu italien n’a participé qu’à dix minutes du quart de finale contre Leipzig (3-0) et mise plutôt sur Leandro Paredes en titulaire. RMC Sport donne « Le Petit Hibou » d’entrée avec Marquinhos et Ander Herrera.