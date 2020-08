PSG – Bayern : sa forme, son rêve, Tuchel… Kylian Mbappé s’est confié avant la finale

true

Kylian Mbappé était en conférence de presse à la veille de la finale de Ligue des champions entre le PSG et le Bayern Munich. Morceaux choisis de son intervention (avec le site de L’Equipe).

Sur sa forme

« Je me sens encore mieux, jouer la demi-finale m’a fait beaucoup de bien, même si j’étais un peu à cran physiquement. Le Bayern est une grande équipe, qui n’aime pas dénaturer son jeu. »

Sur la finale

« J’ai toujours dit que je voulais marquer l’histoire de mon pays. Quand je suis arrivé en 2017, on a connu plusieurs désillusions, aujourd’hui on est en finale. Ce serait une super récompense de gagner avec un club français, c’était ma mission quand je suis arrivé. Demain est une belle occasion de montrer que Paris est un grand d’Europe en gagnant la C1. »

Sur le Bayern

« Affronter le Bayern Munich ? J’ai toujours rêvé de jouer contre les meilleurs. Demain, on aura un grand morceau. On verra, on espère repartir avec la Coupe. »

Sur Tuchel

« La relation entre le groupe et Thomas Tuchel ? Les joueurs sont derrière le coach, j’ai entendu des choses, que le coach ne savait pas gérer son vestiaire. La vérité, c’est qu’il réalise la meilleure saison de l’histoire du club. Il a réussi à nous mettre tous dans le même état d’esprit. Bien sûr qu’il y a eu des hauts et des bas, mais c’est un très grand entraîneur. On jouera aussi pour lui demain. »