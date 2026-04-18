Ancien joueur de l’ASSE, Léo Pétrot (29 ans) poursuit sa montée en puissance en Espagne à Elche. Mais ces derniers jours, c’est un mélange inattendu entre performance sportive et rumeur people qui attire l’attention du côté de son club.

Arrivé cet été en Espagne, Léo Pétrot s’impose progressivement comme un élément fiable de son équipe. Aligné en défense centrale lors d’un derby crucial face à Valence, le défenseur formé à l’ASSE a livré une prestation très solide. Avec 5 dégagements et 3 contres, dont une intervention décisive pour suppléer son gardien Matias Dituro, il a largement contribué au succès précieux d’Elche (1-0). Il est même passé tout près d’ouvrir son compteur en Espagne, avec une tête dangereuse en fin de match.

Un contexte sportif maîtrisé… mais un buzz inattendu

Si Pétrot fait parler de lui pour ses performances, un autre élément de l’effectif attire l’attention pour des raisons bien différentes. L’arrière droit chilien Lucas Cepeda se retrouve au cœur d’une rumeur inattendue, née sur les réseaux sociaux. Des internautes ont remarqué que la chanteuse Nicki Nicole avait récemment commencé à le suivre. Un détail en apparence anodin… mais qui a rapidement enflammé la toile.

Ce qui intrigue, c’est surtout le précédent récent. La dernière fois que Nicki Nicole avait suivi un footballeur de près, il s’agissait de Lamine Yamal, avec qui elle avait ensuite partagé une courte relation. Forcément, ce simple geste a suffi à relancer toutes les spéculations autour d’un possible rapprochement avec Lucas Cepeda.

Le vestiaire d’Elche sous les projecteurs

Pour Léo Pétrot, qui a tissé une étroite connexion avec Cepeda du fait de leur positionnement (il joue ailier gauche) cette agitation médiatique autour de son coéquipier n’enlève rien à sa progression sur le terrain. Mais elle témoigne d’une réalité moderne : les joueurs évoluent désormais dans un environnement où le sportif et l’extra-sportif se croisent en permanence. Entre performances solides et buzz inattendu, Elche se retrouve sous les projecteurs pour des raisons bien différentes.

Si rien ne confirme pour l’instant une quelconque relation, l’épisode illustre parfaitement la vitesse à laquelle une simple activité sur les réseaux peut devenir un sujet médiatique. Et pendant que les rumeurs enflent, Pétrot, lui, continue de tracer sa route… avec de plus en plus de solidité.