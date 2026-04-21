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FRANCE

FC Nantes : Kita se fait fracasser après sa sortie incendiaire

Par Raphaël Nouet - 21 Avr 2026, 21:06
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Waldemar Kita avant un match du FC Nantes.

Le propriétaire du FC Nantes, Waldemar Kita, a promis une réponse judiciaire aux erreurs arbitrales contre Brest (1-1). Mais ses supporters estiment que sa responsabilité est plus durement engagée.

Ce soir, sur RMC, Waldemar Kita a évoqué la fin de match chaotique du FC Nantes contre Brest (1-1). Pour lui, pas de doute, l’arbitre a fait basculer une partie que les Canaris étaient en train de remporter et qu’ils ont fini par laisser filer avec une égalisation bretonne dans les arrêts de jeu, à dix contre onze. Le propriétaire du FCN a promis une réponse judiciaire à ces erreurs qui pourraient coûter, selon lui, la relégation à son équipe : « Bien sûr qu’on aimerait faire appel. Mais le championnat se termine dans un mois et demi. Je fais appel, ça va m’apporter quoi ? Et vous savez ce qu’on dit quand vous faites appel ? Vous prenez une double sanction. En revanche il y a d’autres choses à faire. Je suis en train de travailler avec les avocats, de quelle façon on peut aider et approfondir ce sujet qui est quand même très grave ».

« Le refrain classique de Kita… »

Des propos forts qui n’ont, cependant, aucune chance d’aboutir à une indemnisation ou à tout autre type de réparation, le FC Nantes étant quasiment condamné depuis plusieurs semaines déjà. Mais cette sortie a surtout valu à Waldemar Kita une volée de bois vert de ses propres supporters, qui estiment que le principal responsable du fiasco de cette saison, c’est surtout lui : « Le refrain classique de Kita, écrit Emmanuel Merceron sur X. Il utilise l’argument de l’Académie, des emplois et des féminines à TOUTES les sauces. Auprès des joueurs en avant match, puis maintenant pour cette erreur d’arbitrage qui d’après lui condamne le FC Nantes. Mais ses innombrables erreurs, non. Pitre ».

Un autre supporter lui répond : « En même temps, il ne va pas dire haut et fort qu’il est le pire dirigeants de la Ligue 1. Il est juste c… et son fils avec ». Un autre confirme que les Kita ont le chic pour faire les mauvais choix : « S’ils n’avaient pas viré Castro la veille d’Angers et s’ils avaient nommé Vahid une semaine avant, on aurait deux à quatre points de plus ! ». Bref, Waldemar Kita a perdu une nouvelle occasion de se taire !

Le calendrier de fin de saison du FC Nantes

22/04 : PSG-FC Nantes (26e journée de Ligue 1)
26/04 : Stade Rennais-FC Nantes (31e journée de Ligue 1)
02/05 : FC Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)
09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)
16/05 : FC Nantes-Toulouse (34e journée de Ligue 1)
21/05 : Barrages aller L1-L2
24/05 : Barrages retour L1-L2

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