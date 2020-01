PSG – Mercato : Cavani a averti ses coéquipiers de son départ à Madrid

true

Edinson Cavani (32 ans) semble déjà certain de quitter le PSG et aurait déjà mis au courant ses actuels coéquipiers de son transfert imminent à l’Atlético Madrid.

Selon L’Équipe, la journée d’hier n’a pas permis une évolution notable dans le dossier Edinson Cavani à l’Atlético de Madrid. Les dirigeants espagnols, qui envisageaient de formuler une offre dès hier au PSG, ont revu leur stratégie et temporisent désormais.

Cavani veut seulement jouer à Madrid

Hier en début de soirée, ils semblaient hésiter sur le montant de la nouvelle proposition à adresser au PSG. Le quotidien madrilène AS annonçait ainsi dans la soirée d’hier qu’une offre de 15 M€ plus 3 M€ de bonus s’apprêtait à être formulée par l’Atlético. L’Uruguayen, lui, souhaite quitter le PSG et rejoindre l’équipe de Diego Simeone. Cavani a refusé les récentes approches des clubs anglais à son égard.

Ses coéquipiers du PSG sont prévenus

Le meilleur buteur de l’histoire du PSG (198 réalisations) est déjà d’accord avec les Colchoneros sur un contrat de deux ans et demi. Selon Foot Mercato, le « Matador » attend sagement que les deux clubs se mettent d’accord. En salle d’attente, il aurait même déjà annoncé son départ à ses futurs ex-partenaires parisiens. L’entourage du meilleur buteur de l’histoire du PSG se veut assez optimiste quant au dénouement rapide de ce dossier. Andrea Berta partage ce positivisme dans la capitale espagnole.