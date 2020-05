PSG – Mercato : Cavani pousse Icardi dans les bras de Cristiano Ronaldo

true

Alors que le dossier Mauro Icardi (27 ans) contrarie le PSG, les dirigeants parisiens seraient de plus en plus tentés de prolonger Edinson Cavani (33 ans).

Le PSG n’a pas pour habitude de gamberger au mercato. Le cas Mauro Icardi (27 ans) donne pourtant le tournis à Leonardo depuis quelques semaines. Alors que tout semblait en ordre de marche pour que son option d’achat soit levée en fin de saison, la crise sanitaire a provoqué une réflexion des dirigeants parisiens qui veulent désormais une ristourne. Ces derniers aimeraient que l’Inter Milan revoit sa position initiale de 70 millions d’euros, en incluant Julian Draxler ou Leandro Paredes pour faire baisser le montant de la transaction. Si le deal Icardi venait à capoter, le PSG a un plan B nommé Edinson Cavani.

Cavani a fait évoluer sa pensée depuis janvier

L’Équipe confirme ce samedi que l’hypothèse d’une prolongation de l’attaquant uruguayen prend forme malgré ses 33 ans. Et ce, dans les deux camps. « À la différence de janvier, Cavani ne serait plus du tout réticent à l’idée de rester à Paris un ou deux ans de plus. Une idée qui infuse aussi du côté de la direction du club, où l’on sait que l’environnement économique sera de plus en plus tendu dans les prochains mois, note le quotidien sportif. Du coup, pourquoi lever l’option d’achat de 70 M€ pour Mauro Icardi quand on peut conserver Cavani contre aucune indemnité ? »

Si le PSG devait conserver Cavani et laisser tomber Icardi, la Juventus Turin de Cristiano Ronaldo serait aujourd’hui la mieux placée pour recruter le goleador argentin malgré la réduction de la voilure annoncée par Fabio Paratici au mercato.