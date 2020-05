PSG – Mercato : Cristiano Ronaldo veut arracher Neymar à Messi !

true

Neymar (PSG, 28 ans), déjà convoité par Lionel Messi au FC Barcelone, serait aussi dans les petits papiers de la Juventus Turin au mercato.

S’il y a bien un joueur que le Covid-19 a regonflé, il s’agit de Neymar. Depuis le Brésil, où il séjourne en attendant de pouvoir revenir en France, l’attaquant du PSG continue de suer à grosses gouttes dans sa somptueuse résidence dans les environs de Rio de Janeiro.

Entre deux séances de cardio, l’ancien acolyte de Lionel Messi au FC Barcelone peut prendre le temps de s’attarder sur les rumeurs liées au mercato. Si le nom du génial brésilien est très souvent associé au FC Barcelone, la presse italienne l’a cette fois-ci accolé à la Juventus Turin. Après Memphis Depay, qui pourrait quitter l’OL cet été au mercato, Gold 7 assure que la Vieille Dame surveille la situation de Neymar.

La Juve rêve d’un duo CR7 – Neymar pour soulever la C1

Les dirigeants turinois seraient même prêts à échanger la star du PSG avec Paulo Dybala pour former un duo d’enfer avec Cristiano Ronaldo. « L’obsession de la Juve de lever une Ligue des champions 25 ans après la conduit à vouloir associer Cristiano Ronaldo et Neymar pour former un tandem d’attaque spectaculaire, écrit le média transalpin. Cependant, la Juventus n’est pas disposée à assumer les exigences économiques de Neymar qui baissera son salaire uniquement pour revenir au Barça. Cela complique donc l’opération. »