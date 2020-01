PSG – Mercato : Icardi sensible à l’intérêt de la Juve de Cristiano Ronaldo ?

true

En plus de ses courbes avantageuses, Wanda Nara a l’habitude d’afficher beaucoup de certitudes. Cela pourrait changer en 2020. La compagne de Mauro Icardi, qui semblait certaine cet automne que l’attaquant argentin resterait au PSG en fin de saison, n’est aujourd’hui plus sûre de rien sur ce thème.

« S’il quittera le PSG en fin de saison ? Rien de certain »

Prêté jusqu’à la fin de la saison par l’Inter Milan, le joueur de 26 ans totalise 14 réalisations en 18 rencontres (toutes compétitions confondues) et pourrait donc changer d’air en juillet prochain ! « S’il quittera le PSG en fin de saison ? Ce sera sa décision. Il n’y a rien de certain. On verra, a déclaré la belle dans l’émission Grande Fratello en Italie. C’est évident que voyager entre Paris, Rome et Milan c’est plus facile à dire qu’à faire. Mais je vais y’arriver. Mauro fait de belles choses en France et j’en suis heureuse. On a trouvé beaucoup d’amis. Donc on verra… »

Mardi, la presse italienne rappelait que la Juventus Turin, sous l’impulsion de Cristiano Ronaldo, suivait toujours avec intérêt l’évolution d’Icardi au PSG. La Vielle Dame le considère comme le remplaçant idéal du vieillissant Gonzalo Higuain au prochain mercato.