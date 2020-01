PSG – Mercato : le dernier chouchou de Messi pourrait faire rester Cavani !

true

Leonardo a été pris la main dans le sac. Dimanche, le directeur sportif du PSG a bien été obligé de confirmer les rumeurs de départ d’Edinson Cavani après la victoire à Lorient en Coupe de France (1-0). Le Brésilien a admis que l’attaquant uruguayen avait exprimé son désir de quitter son club de cœur pour se relancer lors de la seconde partie de la saison.

En coulisses, le « Matador » a le sentiment que Leonardo joue un double jeu troublant avec lui puisque c’est le Brésilien qui, le premier, aurait appelé Andrea Berta, son homologue à l’Atlético Madrid, en décembre ! Cette stratégie troublante pourrait faire du tort à Cavani en venant lasser les Colchoneros. D’ailleurs, ces derniers commencent à perdre un peu patience dans ce dossier. Selon Mundo Deportivo, la priorité de Diego Simeone reste le buteur du PSG, qu’il adore, mais sa réflexion a avancé.

Avila, plan B de Simeone

Le coach argentin comprend qu’il faut creuser d’autres pistes et a focalisé son attention sur Ezequiel « Chimy » Avila. Validé par Lionel Messi et Quique Setién au FC Barcelone, l’attaquant argentin brille cette saison à l’Osasuna Pampelune. Le club madrilène s’est renseigné sur son compte il y a quelques semaines et pourrait revenir à la charge. Le natif de Rosario (comme Messi) plait beaucoup à Simeone. MD jure enfin que l’Atlético pourrait payer les 25 M€ de sa clause libératoire. Si c’est le cas, Cavani serait bien obligé de rester au PSG, à moins que ses soupirants anglais ne forcent sa décision avant le 1er février.