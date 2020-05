PSG – Mercato : Leonardo tient son premier gros coup grâce à Cristiano Ronaldo

À défaut d’avoir encore pu faire signer Alex Telles, Leonardo semble proche de réaliser son premier gros coup du mercato. Selon Sky Italia et L’Équipe, le directeur sportif du PSG serait dans la dernière ligne droite des négociations pour boucler le transfert de Mauro Icardi (27 ans).

« Dossier prioritaire de Leonardo, celui de Icardi connaît des avancées régulières, assure L’Équipe dans son édition du jour. Les dernières portent sur un accord d’indemnité de transfert légèrement inférieur à 60 M€, bonus compris. » C’est moins que les 70 M€ prévus lors du prêt avec option d’achat du buteur argentin entre l’Inter Milan et le PSG.

Le spécialiste italien des transferts Nicolo Schira confirme l’information et donne même des détails sur Twitter : « Le deal est fait : le PSG paiera à l’Inter Milan 50 M€ + 5 M€ de bonus facilement atteignables + 3 M€ de primes plus complexes. Un contrat de 4 ans et un salaire de 10 M€ par an attendent Icardi. »

Done deal! Mauro #Icardi to #Psg on a permanent deal. They will pay to #Inter €50M + 5 of easy bonuses + other 3 of bonuses more complex. For him 4-years contract with a wages of €10M a year. #transfers https://t.co/hh3hFKvkMc

— Nicolò Schira (@NicoSchira) May 29, 2020