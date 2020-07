PSG – Mercato : Mbappé fonce vers le Real Madrid, Doha émet une seule condition à son transfert

true

Kylian Mbappé (21 ans) ne souhaite pas prolonger au PSG, ce qui ferait les affaires du Real Madrid. De son côté, le Qatar a pris le dossier en main.

La presse espagnole ne rate jamais une occasion de remettre une pièce dans la machine du dossier Kylian Mbappé (21 ans). Cette semaine, on a ainsi appris en France que l’attaquant du PSG ne souhaitait toujours pas prolonger son contrat et se donnait le temps de la réflexion pour son avenir.

Il n’en fallait pas plus pour que AS laisse entendre que la « feuille de route vers un transfert au Real Madrid » continuait d’être tracée. Le plan du club espagnol serait très simple : il espère pouvoir signer Mbappé au mercato d’été 2021. Florentino Pérez l’a laissé entendre pas plus tard que la semaine dernière. Du côté du PSG, la donne serait différente.

Le Qatar veut garder Mbappé jusqu’au Mondial 2022

Dans leur édition du jour, le quotidien madrilène et le journal catalan Mundo Deportivo assurent que Doha n’envisage pas un seul instant un éventuel départ du champion du monde avant la Coupe du monde 2022 au Qatar. AS précise qu’une telle éventualité ne serait pas totalement mauvaise pour le Real Madrid : cela lui permettrait de faire signer le crack parisien l’année de l’inauguration du nouveau Bernabeu.