PSG – Mercato : Neymar a autre chose en tête que de rejoindre Messi

true

Auteur d’une finale de Coupe de France discrète contre l’ASSE (1-0), Neymar est pleinement focalisé sur la suite de la saison. Notamment en Ligue des champions.

On se demanderait presque si Neymar sait toujours situer Barcelone sur une mappemonde. Cette semaine, pas un jour n’est passé sans que l’attaquant brésilien soit porté aux nues par un de ses coéquipiers dans la presse. Mauro Icardi, Ander Herrera se sont notamment succédé pour passer la brosser à reluire au crack du PSG, histoire de bien faire comprendre qu’il était enfin très heureux à Paris. Cela n’est visiblement pas suffisant pour le convaincre de prolonger et de garder un œil sur ce qu’il se passe au Barça…

« Nous avons quatre finales devant nous »

Pour finir l’opération séduction auprès des supporters du PSG, Neymar a pris la parole. Seul comme un grand, le joueur de 27 ans a affiché ses ambitions élevées pour la fin de saison. « Notre équipe a fait de bons matchs amicaux et a remporté un autre titre. Il était important de revenir en jeu après quatre mois de récupération et de revenir au niveau où nous étions avant la pause, a expliqué Neymar dans un message publié sur son site internet. Nous avons quatre finales devant nous. Nous avons gagné la Coupe de France et nous avons la Coupe de La Ligue, en plus des trois matchs de Ligue des champions. Chaque match est une finale et voilà notre état esprit. Nous jouons toujours pour gagner. »

« Pour les statistiques, bien sûr que je suis heureux »

L’OL doit-il se sentir en grand danger, lui qui sera l’adversaire du PSG de Neymar demain en finale de la Coupe de la Ligue au Stade de France ? Assurément. « L’équipe est confiante et unie, a-t-il poursuivi. Nous entrons sur le terrain pour gagner. Pour ce qui est des statistiques, bien sûr que je suis heureux. Mais c’est évident que la confiance de l’équipe se ressent dans mes performances individuelles donc je suis encore plus satisfait. C’est la somme de toutes les performances individuelles et d’une équipe forte qui n’ont amènera à remporter des titres. »