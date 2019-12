PSG – Mercato : Pastore snobe l’OM mais pourrait signer à l’OL… ou à Paris !

true

Interrogé par Téléfoot, Javier Pastore (30 ans) a confié son bonheur de jouer à l’AS Rome en n’écartant pas un retour en L1 à l’avenir. Au PSG, ou à l’OL… mais pas à l’OM.

Javir Pastore (30 ans) revit en Italie. Parti du PSG à l’été 2018, le milieu de terrain argentin a retrouve une forme physique intéressante en même temps que des couleurs à l’AS Rome. Pourtant, il avait une certaine appréhension à son arrivée dans la capitale transalpine.

« J’avais un peu peur quand je suis parti de Paris, a-t-il confié à Téléfoot. J’ai senti que c’était le moment de quitter le PSG. Si j’avais joué un peu plus dans de meilleures conditions, je serais resté. Les dirigeants voulaient que je finisse ma carrière à Paris mais je ne me sentais plus capable d’apporter quelque chose de plus au club. »

« Revenir ? À Marseille ? Jamais ! »

Sous contrat à la Roma jusqu’en juin 2023, Pastore pourrait-il revenir un jour en L1 ? L’option n’est pas écartée par « El Flaco », mais pas à l’OM… « Revenir ? À Marseille ? Jamais ! On ne peut jamais savoir, je ne ferme la porte à aucune autre équipe, a-t-il souri. Mais Lyon est un club intéressant, il est symbolique en France. Leonardo ? Il fait très bien son travail au PSG, et s’il m’appelle encore, on ne sait jamais… »