PSG – Mercato : Silva veut finir sa carrière auprès de Messi au Barça ! 

« Diagnostic Barça », titre Mundo Deportivo dans son édition papier du jour. Employer un tel terme signifie que le FC Barcelone est bien malade. Ernesto Valverde avait sans doute flairé le coup lors de son départ acté en début d’année. Le technicien basque avait alors refusé de s’éterniser et de réclamer un chèque plus rondelet à son départ. Aujourd’hui, on comprend mieux pourquoi.

Neymar fait son retour en Une de @sport ! « Suite à la situation actuelle de l’équipe, le Barça donne le coup d’envoi de l’opération Neymar » « Le club blaugrana a la voie de la FIFA, ce qui lui permet de négocier avec de plus de force que l’année dernière. » pic.twitter.com/GXoNWvMyc5 — Actu Foot (@ActuFoot_) March 3, 2020

Depuis le début de l’année civile, pas une semaine ne passe sans qu’un dossier épineux ne vienne brûler les mains des dirigeants catalans. Le dernier en date concerne Eder Sarabia, adjoint de Quique Setién qui vocifère ouvertement contre les joueurs blaugrana sur le terrain ! Ce panier de crabes n’a pas refroidi Thiago Silva (35 ans). Selon Mundo Deportivo, le capitaine du PSG arrive en fin de contrat en juin et semble convaincu qu’il va quitter la capitale cet été. Son dernier rêve avant la fin de sa carrière serait de jouer aux côtés de Lionel Messi.

Silva veut jouer aux côtés de Messi avant de se retirer

« Silva a un dernier rêve comme professionnel, porter le maillot du FC Barcelone aux côtés de Leo Messi, assure le journaliste Roger Torello. Pour l’instant, il n’y a aucun contact mais le Brésilien est clair : s’il y a le moindre chance, sa priorité sera le Barça. Il ne calculera pas les offres millionnaires du Qatar, Chine ou des États-Unis. Il veut vraiment jouer avec Messi, celui qu’il qualifie de meilleur joueur de l’Histoire.’ »