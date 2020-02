PSG – Mercato : un risque insensé pris pour Mbappé avec le Real Madrid ?

true

Le PSG prépare la réception de l’OL dimanche au Parc des Princes (21h). Vainqueurs mardi à Nantes après s’être offert quelques frayeurs en fin de match (2-1), les hommes de Thomas Tuchel ne savent pas encore s’ils pourront compter sur Neymar. Un dernier point sera fait samedi pour savoir si l’attaquant brésilien (touché aux côtes) peut tenir sa place devant les Gones.

Une offre concrète du PSG pour Marcelo ?

En attendant, une rumeur mercato est venu animer l’actualité du PSG. Mercredi, la chaîne de télévision espagnole Gol a affirmé qu’une offre concrète avait été formulée pour Marcelo. À 31 ans, le latéral espagnol n’incarne plus vraiment l’avenir du Real Madrid. Il le sait et voudrait partir pour finir en beauté. Zinédine Zidane en est conscient et a déjà commencé à paver la voie de son départ en donnant sa chance à Ferland Mendy.

Le pacte de non agression rompu avec le Real ?

L’ancien défenseur de l’OL a d’ailleurs été passeur décisif pour Karim Benzema samedi contre l’Atlético Madrid (1-0). Il n’empêche que cette information laisse songeur quand on connaît le pacte de non agression officieux entre le PSG et le Real Madrid sur les transferts. Leonardo sait aussi que s’il venait draguer un Merengue, le dossier Kylian Mbappé deviendrait explosif dans l’autre sens…