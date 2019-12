PSG – Mercato : une offre XXL « anti Real Madrid » pour Mbappé ? 

true

Selon les informations du Parisien, les dirigeants du PSG prépareraient une offre de prolongation XXL pour éloigner Kylian Mbappé (21 ans) du Real Madrid au mercato.

Kylian Mbappé a encore affolé les compteurs en 2019. L’attaquant du PSG, déjà champion du monde, n’avait besoin de cela pour aimanter les regards de la terre entière. Et plus précisément du Real Madrid.

Zinédine Zidane est déjà tombé amoureux du prodige de 21 ans et a très envie de passer à l’action au mercato d’été 2020. Le PSG le sait et a pris ses dispositions en coulisses. Selon Le Parisien, les dirigeants parisiens envisagent ainsi de proposer une prolongation XXL à Mbappé ces prochains jours.

Un salaire équivalent à celui de Neymar ?

Sur le papier, cette proposition « XXL » serait « impossible à refuser » tant elle aligne les zéros. As parle même de salaire équivalent à celui de Neymar et d’offre « anti Real Madrid » en précisant que le clan Mbappé, ouvert aux discussions, n’a donné aucune garantie de signer un nouveau bail au PSG. Pour l’instant, Mbappé préfère se focaliser sur la saison en cours. Et de continuer à exploser les compteurs…