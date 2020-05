PSG : Neymar aurait grillé Cristiano Ronaldo avec Lionel Messi !

true

L’attaquant du PSG Neymar (28 ans) serait le deuxième meilleur joueur du monde derrière Lionel Messi (FC Barcelone), selon Sandro Rosell. Et Cristiano Ronaldo ?

Le monde du football a hâte de revoir des matches. L’Allemagne a donné le ton depuis deux semaines en reprenant la Bundesliga avec une certaine cote de réussite pour l’instant. L’Angleterre, l’Espagne et l’Italie vont suivre successivement au mois de juin, rouvrant du même coup la bataille que se livrent Lionel Messi et Cristiano Ronaldo à distance. Une lutte à laquelle Neymar ne pourra pas prendre part étant donné que la Ligue 1 a fermé ses portes cette saison et ce, jusqu’en août prochain.

Sandro Rosell n’y voit pas d’inconvénient tant il semble estimer le crack du PSG à un niveau déjà exceptionnel. À entendre l’ancien président du FC Barcelone, le joueur de 28 ans a même déjà grillé l’attaquant de la Juventus Turin dans son bras de fer avec son grand rival argentin !

Rosell voit Neymar plus fort que CR7

« Si j’étais le président du Barça, j’essaierais de recruter Neymar. Il est le deuxième meilleur joueur du monde après Messi et s’inscrit parfaitement dans la philosophie du club, indique Rosell dans une interview accordée à Radio Marca. Avec l’expérience, je lui ferai signer deux contrats, l’un sportif et l’autre comportemental. » Rien que pour ce dernier détail, CR7 ne devrait-il pas être d’office catalogué devant Neymar ?