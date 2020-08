PSG : Neymar s’est-il enfin assis à la table de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo ? 

true

Auteur d’une brillante prestation en demi-finale de la Ligue des champions, Neymar (PSG, 27 ans) s’est-il enfin hissé au niveau de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo ? Le débat est ouvert.

Les superlatifs commencent à manquer pour Neymar. Déjà brillant face à l’Atalanta Bergame en quarts de finale de la Ligue des champions, l’attaquant brésilien du PSG a remis le couvert hier en demies (3-0). Les défenseurs du RB Leipzig n’y ont vu que du feu et ne peuvent qu’applaudir les gestes de génie du l’ancien crack du FC Barcelone. Ce dernier semble aujourd’hui au firmament de sa carrière au PSG.

« Je revois le Neymar du Barça, quand il jouait avec Messi et Suarez, confirme Luis Fernandez dans L’Équipe. Il avait du plaisir à jouer, il était heureux, il participait, il jouait avec ses partenaires. Il est en train de prendre son rôle de leader, il a la maturité, il tire tout le monde vers le haut. Il a changé. Il y a quelque chose dans sa tête qui fait qu’aujourd’hui il est bien à Paris. Tu le vois quand il prend un coup et qu’il tombe. Il se relève très vite, il a envie d’être celui sur qui on peut compter. Et Neymar, il te fait gagner. »

« Aujourd’hui, Neymar joue comme un vrai phénomène, un Ballon d’Or »

Avant même cette prestation XXL, Marcello Lippi avait hissé Neymar au niveau de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, ce que n’ont pas manqué de faire les intervenants de La Chaîne L’Équipe hier soir. « Je dois avouer que j’ai revu mon jugement sur une star du club parisien, avait analysé le coach italien dans La Gazzetta dello Sport. Quand on parlait de Neymar, je n’étais pas d’accord pour le comparer à Ronaldo ou Messi. Je le trouvais bon, mais pas à leur niveau. Aujourd’hui, il joue comme un vrai phénomène. Un Ballon d’Or. » Si le débat reste ouvert, Neymar affiche aujourd’hui des statistiques qui pourraient le rapprocher de Messi et CR7.

Au cours de sa carrière,Neymar 🇧🇷 est impliqué sur 20 buts en 24 rencontres de phase à élimination directe en @ChampionsLeague(13 réalisations,7 passes décisives). #RBLPSG — Stats Foot (@Statsdufoot) August 18, 2020

Kylian Mbappé y est aussi allé de ses louanges, promettant aussi des trophées individuels à son ami brésilien du PSG. « Si on gagne la Champions League, bien sûr qu’il va être en position pour gagner les trophées. Naturellement, il est destiné à remporter ce type de trophées. J’espère qu’il le gagnera, ça veut dire qu’on gagnera la Ligue des champions », a glissé l’attaquant du PSG au micro de RMC Sport. Au cours de sa carrière, Neymar est impliqué sur 20 buts en 24 rencontres de phase à élimination directe en C1 (13 réalisations et 7 passes décisives). La relève de CR7 et Messi est-elle enfin assurée ?