PSG, Real Madrid – Mercato : le clan Bale a tenté de détourner Mbappé !

Bien malin qui saura dire où évoluera Kylian Mbappé la saison prochaine. Si Leonardo a déjà lancé son opération séduction auprès de son entourage pour une prolongation, l’attaquant du PSG (21 ans) préfère se focaliser sur la saison en cours avant de penser à son avenir.

Cette position laisse toute latitude au Real Madrid pour s’engouffrer dans la brèche en cas d’élimination prématurée du PSG en Ligue des champions. Indirectement, le club espagnol aurait pu profiter d’un rapprochement avec le champion du monde. Jonathan Barnett, désigné agent le plus puissant par le magazine Forbes en 2019, a ainsi approché le clan Mbappé l’année dernière en appelant le père du joueur !

Le père de Mbappé a poliment éconduit Barnett

« Il était très gentil, très poli, mais il voulait s’occuper des affaires de son fils lui-même. Je ne discute plus avec les gens, je suis trop vieux, a expliqué l’agent de Gareth Bale (30 ans) dans le journal madrilène AS. Il a sa famille et ça va. J’arriverai à survivre. » Comme d’habitude, ce même Barnett a nié toute éventualité de départ de son poulain gallois au mercato. On jurerait pourtant qu’il a tenté la manœuvre Mbappé pour éclipser Bale et s’assurer un destin en or à Madrid…