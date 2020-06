PSG, Real Madrid – Mercato : Neymar détient un indice fort sur l’avenir de Mbappé

true

Le dossier de la possible prolongation de Kylian Mbappé (21 ans) au PSG devrait servir de révélateur quant au prochain marché des transferts.

Il y a des dossiers qui servent à prendre le pouls du mercato. Kylian Mbappé (21 ans) fait sans aucun doute partie de ceux-là. L’attaquant du PSG est courtisé depuis des mois par le Real Madrid et discute en parallèle d’une prolongation de contrat avec le club de la capitale.

Aussi, il sera intéressant de suivre ce dossier de très près tant il pourrait impacter la suite du mercato post Covid. À ce titre, Willy Sagnol est persuadé que Mbappé détient les clés du nouveau jeu des transferts, au même titre que Neymar, deux locomotives de la Ligue 1.

« Si jamais ils le mettent en hauteur de ce que gagne Neymar… »

« Paris n’a pas des moyens illimités à cause du fair-play financier. J’avais dit, il y a un mois déjà, pour moi le signe de savoir si le foot va devenir raisonnable ou pas, ça va être sur la prolongation de contrat de Kylian Mbappé. Si jamais ils le mettent en hauteur de ce que gagne Neymar, ça veut dire que non, on n’aura rien appris de nos erreurs, a-t-il expliqué sur RMC Sport. Ce sont des locomotives. Les autres transferts moyens ont fait monter le prix des gros transferts. Il y a un effet boule de neige. (…) Le foot n’est pas un business comme un autre. »