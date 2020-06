PSG, Real Madrid – Mercato : Zidane compte un allié en or pour attirer Mbappé

true

Si Leonardo veut conserver Kylian Mbappé (21 ans) au mercato, le Real Madrid continue de lui faire de l’œil via l’ancien Ballon d’Or Luka Modric.

Le Real Madrid a réussi sa reprise en Liga. Brillants, les hommes de Zinédine Zidane n’ont pas tout bien fait mais ils ont rassuré sur leur état de forme en disposant dimanche d’Eibar à domicile (3-1). Si Karim Benzema et Eden Hazard ont régalé ZZ, Luka Modric s’est fait plus discret dans l’entrejeu, où Federico Valverde l’a remplacé en fin de match (84e).

Ce retour un peu tronqué a visiblement délié la langue du vice-champion du monde sur le thème des transferts. Dans La Gazzetta dello Sport, le milieu croate a donné les noms des joueurs qu’il appréciait sur le scène européenne. Et l’un d’eux mène directement au PSG : Kylian Mbappé (21 ans).

Modric veut voir Mbappé quitter le PSG

« Mbappé a tout pour dominer la scène, mais je pense que pour faire un saut qualitatif, il doit aller dans un championnat où son équipe ne gagne pas si facilement, a-t-il expliqué, ajoutant voir les choses en grand pour son coéquipier « Vinicius » et apprécier « De Bruyne et Sterling. » L’ancien Ballon d’Or a également donné son avis sur la suite de la Ligue des champions, où il voit bien le PSG réaliser un gros coup. « Je vois bien le PSG, même s’il ne jouera pas avant août, a-t-il poursuivi. C’est facile de dire Barcelone et le Bayern. Il faut faire attention à l’Atlético de Madrid et, bien sûr, parmi les favoris il y aura celui qui passe entre Manchester City et le Real Madrid. »