PSG, Stade Rennais : Ben Arfa se prépare à un retour fracassant !

Hatem Ben Arfa (33 ans), qui porte les couleurs du Real Valladolid depuis cet hiver, est attendu de pied ferme ce samedi pour la reprise de la Liga contre Leganés (19h30).

Hormis la France, tous les championnats majeurs en Europe reprennent petit à petit. En Espagne, la Liga a ainsi repris jeudi avec un derby andalou remporté par le FC Séville devant le Betis (2-0). Voici deux clubs où auraient pu évoluer Hatem Ben Arfa, qui s’est engagé au Real Valladolid cet hiver après de longs mois d’hésitation. Avant l’interruption de la Liga, l’ancien crack du PSG et du Stade Rennais était entré en jeu contre Villarreal (1-1, le 8 février) et l’Athletic Bilbao (1-4, le 8 mars). Il n’était alors pas prêt. La coupure lui a, semble-t-il, été profitable. « Nous avons un Ben Arfa totalement différent de celui qui est arrivé, a glissé dans AS son entraîneur Sergio Gonzalez. Nous espérons qu’il nous rendra meilleurs. »

« Il a beaucoup travaillé pendant le confinement, revenant à égalité de forme avec ses coéquipiers, assure dans L’Équipe David Espinar, directeur de cabinet du président Ronaldo. C’est un top joueur mondial, il a l’expérience, il peut donner beaucoup à l’équipe et vice-versa. On sent qu’il a envie de réussir, qu’il est impliqué. Il comprend l’espagnol qu’il essaie de parler. Ici, il a l’opportunité d’être lui-même, on a très envie de le voir jouer. »

Le calendrier de la Liga joue en faveur de Ben Arfa

Durant le confinement, Ben Arfa (33 ans) est resté à Valladolid et a dû quitter l’hôtel pour l’académie du club. Cela l’a peut-être ramené sur terre. « Il peut donner un coup de pouce important maintenant que le calendrier va être plus serré, avec plus de rotations nécessaires, ajoute Paula Canal, directrice de Blanquivioletas, site dédié au Real Valladolid. J’ai bon espoir qu’il apporte l’étincelle sur le plan offensif. Reste à voir comment il s’accordera avec ses coéquipiers. » « Je pense qu’il aura du temps de jeu dans cette position, car l’équipe (18e attaque) manque parfois de créativité, conclut Jesus Dominguez, du quotidien AS. Si Ben Arfa donne la meilleure version de lui-même, ou une qui s’en approche, le Real se rapprochera du maintien et le pari aura été bon. »