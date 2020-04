RC Lens : Sotoca parle d’une forme à la Cristiano Ronaldo pour la reprise

true

L’attaquant du RC Lens Florian Sotoca s’attend à un programme très chargé si les compétitions doivent reprendre après le confinement.

Confiné chez lui jusqu’au 11 mai, comme l’ensemble de la population française, Florian Sotoca fait contre mauvaise fortune bon cœur. Surtout que, pour avoir été ouvrier avant de devenir footballeur, il sait qu’il n’est pas le plus à plaindre. Interrogé par So Foot sur un éventuel calendrier surchargé lors de la reprise, l’attaquant a expliqué :

« C’est clair qu’avec trois mois sans match entre mars et juin, le risque de blessure sera plus élevé. Une préparation physique normale doit durer entre trois et quatre semaines… Et avoir la condition physique d’un Cristiano Ronaldo, c’est un autre monde ! »

« Au cas où il est décidé de jouer les matchs manquants, je ne suis pas sûr que l’on puisse se permettre de préparation adéquate. Pour le football amateur, j’ai vu que la saison était terminée avec un mécanisme de montées et descentes. C’est sans doute la moins pire des solutions. Le monde professionnel prend en compte d’autres facteurs… Mais là-dessus, nous sommes acteurs et nous avons aussi notre mot à dire.