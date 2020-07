Real Madrid : Benzema et CR7 paradent, Messi leur rappelle qui est le patron

true

Nommé meilleur joueur du Real Madrid, Karim Benzema n’a pas savouré longtemps son titre. Lionel Messi lui a rappelé qui était le meilleur sur le Vieux Continent.

Qui d’autre que Karim Benzema pouvait mériter le titre de meilleur joueur du Real Madrid cette saison. Hormis l’irremplaçable Sergio Ramos, on ne voit pas. Auteur de 26 buts et 11 passes décisives en 47 matches, l’attaquant tricolore a reçu le trophée tant convoité en 2019-2020. Non sans émotion.

« Je suis fier de recevoir ce trophée car il vient du public, c’est très important pour moi, a commenté le buteur français (32 ans) sur le site officiel de la Maison Blanche. Cela me motive pour en faire encore plus sur le terrain. Ça a été une Liga spéciale, avant, pendant et après. C’est la plus difficile à cause du coronavirus, mais nous avons réalisé un travail très important. […] C’est maintenant la Ligue des Champions qui arrive, nous savons que c’est un match important que nous devons gagner. Je me sens très bien et nous allons préparer de la meilleure des manières la rencontre contre Manchester City. »

Messi resterait le numéro en Europe

En parallèle de ce titre pleinement mérité pour Benzema, un sondage est venu gâcher la fête. L’émission El Chiringuito, très suivie en Espagne, a demandé à ses followers qui était le meilleur joueur de la saison en Europe. Et l’heureux élu ne fait aucun doute : Lionel Messi. Avec près de 40% des suffrages (39,2%), l’attaquant du FC Barcelone a dépassé son homologue du Real Madrid (22,7%) et Cristiano Ronaldo, fraîchement sacré champion d’Italie avec la Juventus Turin (21,2%). Robert Lewandowski, champion d’Allemagne avec le Bayern Munich, finit quatrième (21,2%). Ce sondage a une réelle portée puisqu’il totalise près de 20 000 votants (19 223).