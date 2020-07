Real Madrid, FC Barcelone : Benzema tient une revanche éclatante sur Messi

true

Deuxième meilleur de Liga cette saison, Karim Benzema n’a pu rattraper Lionel Messi. Malgré tout, l’attaquant du Real Madrid a rapporté plus de points à son équipe…

Lionel Messi a remporté le titre de meilleur buteur de Liga pour la septième fois de sa carrière. L’attaquant du FC Barcelone a inscrit 25 réalisations pour décrocher ce nouveau titre de Pichichi. Jusqu’au bout, « La Pulga » a douté de sa capacité à garder son bien tant Karim Benzema était en feu.

Dès la sortie du confinement, l’attaquant du Real Madrid fut l’un des hommes forts du titre merengue. Revenu au point sur le plan athlétique, l’ancien buteur de l’Olympique Lyonnais a fait basculer plusieurs rencontres dans lesquelles son équipe était mal embarquée.

Les buts de Benzema ont rapporté plus que ceux de Messi

C’est d’ailleurs dans ce registre qu’il a même fait mieux que le roi Messi ! Dans son édition du jour, qu’il consacre à Benzema, le journal madrilème AS a épluché les statistiques de ce dernier et celles de Messi. Si le prodige argentin domine donc son rival merengue de quatre buts dans le décompte final, c’est bien ce dernier qui a rapporté plus de points à son équipe.

Les 21 réalisations de Benzema ont en effet permis au Real Madrid de glaner 16 points au classement. Avec 25 buts, Messi a rapporté seulement 11 points au FC Barcelone. Cela a forcément compté dans le déballage final, où « La Pulga » n’a pas non plus pu compter sur un lieutenant aussi vaillant et efficace que Sergio Ramos. Le Barça sait au moins quel profil de recrue creuser la saison prochaine.