FC Barcelone : Ter Stegen sur le billard, panique générale pour Messi & Co !

Si les discussions autour d’une prolongation sont bien engagées pour Marc-André ter Stegen (28 ans), le gardien du FC Barcelone souffre d’une blessure qui ne le lâche plus.

Mundo Deportivo a offert une excellente nouvelle aux supporters du FC Barcelone. Dans son édition du jour, le journal catalan explique que les discussions autour de la prolongation de Marc-André ter Stegen avancent enfin dans le bon sens après quelques difficultés au printemps. Le gardien allemand serait prêt à « adapter son contrat de forme progressive » pour permettre au club de s’y retrouver financièrement. « Le club se rapproche de ses exigences », précise MD. Si l’avenir de Ter Stegen semble optimisé, son présent l’est beaucoup moins.

Ce samedi, AS affirme en effet que le portier de 28 ans réfléchit à l’idée de se faire opérer à cause d’un tendon rotulien qui le fait souffrir à la jambe droite. Ce mal dure depuis le début de l’année civile et ne semble pas passer avec le temps au point que le club considère sérieusement une opération. Les dirigeants blaugrana veulent toutefois attendre la fin de la Ligue des champions pour un passage sur le billard.

Opéré, Ter Stegen pourrait être absent pendant 4 mois !

Ter Stegen a déjà entamé un traitement mais les douleurs sont réapparues récemment. L’international germanique sait qu’une opération lui ferait rater trois à quatre mois de compétition, ce qui lui ferait manquer les prochaines échéances sportives et remettrait en cause sa prolongation. Le quotidien madrilène précise que l’alerte rouge est tirée en interne. Le staff médical veut surtout éviter un nouveau cas Samuel Umtiti, qui avait en son temps refusé de se faire opérer du genou gauche avant de traîner sa blessure depuis.