FC Barcelone – Mercato : comment le club a récupéré la confiance de Messi

La presse catalane évoque ce samedi une vaste opération de rénovations de contrats au sein de son équipe fanion. Même les plus jeunes sont concernés.

Lionel Messi souhaite préparer l’avenir autant que possible au FC Barcelone Le capitaine argentin (33 ans) ne sera pas éternel et il le sait. C’est dans cette optique qu’il a demandé à ses dirigeants de promouvoir des jeunes talents dans l’équipe fanion. Ansu Fati est l’emblème de cette nouvelle génération validée par « La Pulga ».

Ce n’est donc pas étonnant si le club catalan travaille à prolonger la nouvelle vague en ce moment-même. Dans son édition du jour, SPORT étudie cette question et assure que le Barça travaille à « prolonger des joueurs du cru à fort potentiel (Fati, Araujo, Puig et Collado) et des jeunes talents comme Pedri et Trincao, auxquels pourrait bientôt s’ajouter Eric Garcia. » On notera également qu’Ousmane Dembélé et Clément Lenglet font partie des joueurs mis en avant par la publication espagnole.

Prolonger Ter Stegen et les jeunes, le Barça frappe fort

Mundo Deportivo mise aussi sur cette vaste opération mais se focalise sur un seul joueur : Mar-André ter Stegen. Le journal catalan assure que les discussions autour de sa prolongation avancent enfin dans le bon sens. Le gardien allemand serait prêt à « adapter son contrat de forme progressive » pour permettre au club de s’y retrouver financièrement. « Le club se rapproche de ses exigences », conclut MD. Voilà qui devrait aussi redonner le sourire à Messi.