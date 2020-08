Real Madrid – Mercato : la Juve travaille bien sur des retrouvailles CR7 – Benzema !

true

La Juventus Turin de Cristiano Ronaldo travaille bien sur l’arrivée de Karim Benzema (32 ans) et a commencé à discuter avec le Real Madrid.

L’information n’était pas fake : la Juventus Turin travaille bien sur l’arrivée de Karim Benzema (32 ans) au cours de ce mercato. Comme annoncé cette semaine, l’idée viendrait de Cristiano Ronaldo, qui adorerait pouvoir compter de nouveau sur son fidèle lieutenant du Real Madrid pour relancer la machine en Italie.

Tancredi Palmeri, de beIN SPORTS, confirme l’in formation et ajoute que les deux clubs se sont déjà mis en relation pour discuter de l’avenir de l’attaquant tricolore (32 ans). Pour convaincre le club espagnol de lâcher son meilleur buteur cette saison, la Vieille Dame aurait proposé un échange avec Douglas Costa en plus d’Alex Sandro.

La Juve a proposé Costa et Sandro pour Benzema

Pour l’instant, les dirigeants du Real Madrid ont répondu par la négative aux avances de la Juve. Cela pourrait d’ailleurs faire les affaires de Manchester United. The Sun affirme que les Red Devils souhaitent recruter l’ailier brésilien du club piémontais et ont formulé une offre de quelque 30 millions d’euros pour boucler l’opération cet été. La Vieille Dame a refusé, prétextant que Costa valait 10 M€ de plus que la somme proposée.