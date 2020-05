Real Madrid – Mercato : le PSG débarque très fort sur Haaland !

true

Dans le viseur du Real Madrid au mercato estival, l’attaquant norvégien du Borussia Dortmund Erling Haaland (19 ans) est aussi dans celui du PSG de Leonardo !

Erling Haaland sera un joueur très courtisé cet été. Déjà mis en lumière en début de saison au RB Salzbourg, où il avait notamment brillé de mille feux en Ligue des champions, le transfuge du Borussia Dortmund attirera du beau monde au prochain mercato.

On le sait, le Real Madrid s’est déjà positionné pour enrôler le buteur norvégien de 19 ans. Depuis plusieurs semaines, la presse espagnole évoque même une future attaque merengue composée par Kylian Mbappé et ce même Haaland. Le tout chapeauté par un certain Karim Benzema.

Leonardo a sondé Raiola pour Haaland

La ligne offensive du Real Madrid pourrait ainsi avoir fière allure à l’horizon 2021, sauf si le PSG vient jouer un mauvaix tour à la Maison Blanche. Marca, dans son édition du jour, affirme ainsi que le club de la capitale s’intéresse aussi de très près à Haaland !

Conscient qu’il aura du mal à conserver Edinson Cavani cet été et Mbappé le suivant, Leonardo aurait sondé Mino Raiola pour étudier la situation du crack scandinave. Pour l’heure, il ne s’agit que d’une prise d’intérêt, sans offre concrète. Mais l’idée d’un nouveau « bras de fer en coulisses avec le Real Madrid » fait bel et bien son chemin.