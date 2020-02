Real Madrid – Mercato : Zidane a flashé sur le pire cauchemar du PSG

true

Les supporters du PSG s’en rappellent encore. Lancé plein axe, Erling Haaland se jouait de la défense commandée par le fantôme de Thiago Silva pour envoyer une mine sous la barre de Keylor Navas en 8es de finale aller de la Ligue des champions (2-1).

Grâce à ce but supersonique, élu plus belle réalisation des 8es de finale de la C1, le Borussia Dortmund a pris une option pour les quarts avant un périlleux voyage à Paris le 8 mars prochain (21h). La prestation XXL d’Haaland et plus globalement ses sorties irrésistibles avec le club allemand ont mis la puce à l’oreille du Real Madrid.

Haaland au Real pas avant le mercato d’hiver ?

Selon le quotidien madrilène As, le prodige norvégien de 19 ans pourrait être une option pour le club merengue à partir de l’hiver 2021 puisque c’est à partir de cette fenêtre de transferts que pourra être activée une clause libératoire à 75 millions figurant dans son contrat. D’ici là, Luka Jovic (2 buts) pourrait avoir eu la bonne idée de montrer enfin ses qualités et de prouver qu’il n’est pas le flop qu’il s’apprête à devenir cette saison.