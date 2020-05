Real Madrid – Mercato : Zidane fonce sur un pilier du LOSC

true

Désireux de recruter un défenseur central d’avenir au Real Madrid, Zinédine Zidane est vraiment sous le charme du stoppeur brésilien du LOSC Gabriel (22 ans).

Le LOSC s’est offert une crise sans le vouloir. Alors que l’OM connaît des remous depuis le départ d’Andoni Zubizarreta, le club nordiste n’est pas forcément mieux loti puisque Luis Campos est annoncé partant. L’AS Monaco et Tottenham tiendraient la corde pour le récupérer ces prochaines semaines. En cas de départ de Campos, qui s’occupera des transferts au sein du LOSC ? La question est posée et il serait sans doute savoureux que Gérard Lopez mise sur Zubizarreta après les rumeurs d’un rapprochement entre Christophe Galtier et l’OM…

En attendant, le mercato lillois pourrait s’accélérer dans le sens des départs. AS fait savoir que Gabriel est plus que jamais dans le viseur du Real Madrid. Dayot Upamecano était priorisé mais un départ du RB Leipzig ne serait pas d’actualité cet été. Le plan B de Zinédine Zidane mène donc directement au stoppeur brésilien, sur lequel Galtier s’est beaucoup appuyé cette saison. Juni Calafat, le dénicheur de pépites du Real Madrid, suivrait ainsi le Lillois, considéré comme une alternative moins coûteuse et très complémentaire des défenseurs merengue actuels.

Vinicius pourrait libérer une place d’extra-communautaire

Gabriel (22 ans) s’inscrirait ainsi à merveille dans la politique de recrutement de jeunes talents que les Madrilènes mènent depuis des années. Pour couronner le tout, le journal espagnol précise que le LOSC est vendeur et qu’un chèque de de 20 millions d’euros pourrait suffire à convaincre Lopez. Deux problèmes se posent néanmoins : Chelsea aurait un temps d’avance dans ce dossier, et surtout, le Lillois est extra-communautaire. La naturalisation de Vinicius Junior prévue ces prochains mois pourrait libérer une place.