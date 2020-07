Real Madrid, PSG – Mercato : Benzema ne veut pas froisser CR7 et fait de l’œil à Neymar

true

Karim Benzema a livré quelques confidences sur sa chaîne YouTube après sa saison très réussie au Real Madrid. L’attaquant tricolore a notamment évoqué son avenir.

Il n’y aura pas de Ballon d’Or cette année. En raison de la saison tronquée par l’épidémie de coronavirus, France Football a décidé de ne pas attribuer cette prestigieuse distinction… pour le plus grand regret de Karim Benzema.

L’attaquant du Real Madrid, qui aurait pu y prétendre cette saison, avoue y penser très régulièrement. « Bien sûr, tout le temps, depuis mon enfance, mais ce n’est pas quelque chose qui me rend fou tous les jours. Le terme Ballon d’Or est toujours là quand on est footballeur professionnel et quand on est compétitif », a glissé l’attaquant du Real Madrid sur sa chaîne YouTube. Plusieurs questions ont rythmé l’entretien.

Benzema voit Neymar comme le meilleur dribbleur du monde

Son onze préféré ? « Celui du Real Madrid. » Le défenseur le plus fort qu’il ait affronté ? « Il n’y en a pas un, il y en a deux. Je les affronte à chaque séance d’entraînement, c’est Ramos et Varane. » Les meilleurs joueurs avec lesquels il ait joué ? « C’est compliqué. J’ai joué avec des joueurs comme Cristiano, Kaká, Raúl, maintenant Ramos … Je ne peux pas en choisir un ». Plutôt tiède et corporate, Benzema a livré une confidence plus ouverte sur celui qui est à ses yeux le meilleur dribbleur du monde. Et ce n’est pas Lionel Messi mais Neymar ! « Neymar, et… on va arrêter à Neymar. » L’attaquant brésilien du PSG devrait apprécier.