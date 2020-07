Real Madrid : Cristiano Ronaldo a enfin lâché Karim Benzema

true

Fabio Capello n’est pas tendre avec la saison Eden Hazard, contrairement à l’exercice réussi de Karim Benzema qui a enfin réussi à faire oublier Cristiano Ronaldo.

Fabio Capello est un homme très écouté dans le monde du football. Le technicien italien l’est tout particulièrement quand il parle du Real Madrid. Double champion d’Espagne à sa tête en 1997 et 2007, l’ancien coach du grand Milan AC a confié sa déception après la première saison d’Eden Hazard en Liga.

« Il n’a pas été le joueur qu’il était à Chelsea et il a été longtemps blessé, il ne s’est pas adapté, a déclaré Capello dans Marca. J’ai toujours pensé qu’il était un grand joueur mais le maillot du Real pèse lourd et Hazard a croulé sous le poids des attentes cette année. Il est clair qu’il sera meilleur la saison prochaine. » L’international belge (29 ans) sera déjà très attendu en 8es de finale retour de la Ligue des champions contre Manchester City.

« Benzema a assumé des responsabilités qu’il n’avait pas lorsqu’il jouait avec Cristiano Ronaldo »

Zinédine Zidane pourra aussi compter sur une valeur plus sûre en la personne de Karim Benzema. Capello n’a lui non plus aucun doute sur l’attaquant tricolore, qu’il voit enfin départi de l’ombre de Cristiano Ronaldo. « Benzema est devenu une référence pour le Real. Il a assumé des responsabilités qu’il n’avait pas lorsqu’il jouait avec Cristiano Ronaldo, il a le sens du but et il l’a montré », a constaté le coach transalpin. À l’inverse, pas sûr que CR7 se soit totalement défait avec bonheur de KB9 à Turin…