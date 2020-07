Real Madrid, PSG – Mercato : Pérez ne veut plus de Mbappé, il a le futur Ballon d’or en stock

true

Florentino Pérez s’est lâché concernant Kylian Mbappé (21 ans), qui restera une saison de plus au PSG. Pas très grave, le président du Real Madrid a mieux en stock.

Il y a bien longtemps qu’on n’avait pas vu Florentino Pérez aussi jovial… et disert. Le président du Real Madrid n’a pas caché sa joie d’offrir un 34e titre national aux Merengue, eux qui comptaient pourtant un débours de deux points sur le FC Barcelone au déconfinement.

Ce sacre a donc délié sa langue, notamment sur le mercato et le cas Kylian Mbappé. « Il n’y aura pas de grands transferts cet été, a-t-il confié sur Onda Cero. Mbappé ? Ça pourra attendre. C’est très difficile de demander aux joueurs de baisser leur salaire pour après faire un gros transfert. Madrid recrutera quand il pourra faire face à ce genre de chose » Si Pérez ne semble plus pressé de recruter Mbappé, c’est qu’il ne veut pas se fâcher avec les dirigeants du PSG et qu’il sait aussi qu’il compte en Karim Benzema un potentiel futur Ballon d’Or dans son effectif.

« Karim Benzema devrait être Ballon d’or »

« Karim Benzema devrait être Ballon d’or, a enchaîné le président du Real Madrid dans l’émission El Larguero sur la Cadena Ser. Je n’ai vu aucun joueur meilleur que lui cette saison, pareil pour la saison dernière ou la saison précédente. Il a été le joueur le plus critiqué du monde mais c’est le meilleur du monde. Footballistiquement, c’est un avant-centre qui ressemble plus à Zinedine Zidane qu’à Ronaldo. »