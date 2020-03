Real Madrid : Zidane prêt à rejoindre Cristiano Ronaldo à la Juve

true

L’entraîneur du Real Madrid Zinédine Zidane serait d’ores et déjà prêt à rejoindre Cristiano Ronaldo à la Juventus Turin en cas de départ précipité de la Casa Blanca.

Le Real Madrid jouera peut-etre sa saison mercredi en Ligue des champions. Battus à l’aller au Bernabeu par Manchester City après avoir pourtant mené au score (1-2), les hommes de Zinédine Zidane devront sortir un match immense face à des Citizens remontés après leur revers du week-end contre United (0-2).

¿Ha dado la orden Florentino Pérez de cargarse a Zinedine Zidane? Leyendo los medios de Madrid y sus comentarios no hay duda de que el ‘ser superior’ ha perdido la fe en ‘Zizou’, que apunta a la Juventus. Mauricio Pochettino espera su turno por el banquillo del Bernabéu. — Francesc Aguilar (@FApor_elmundo) March 9, 2020

Le Real Madrid n’a pas non plus préparé ce choc européen de la meilleure des manières en s’inclinant à Séville contre le Betis (1-2). Zidane a évoqué sans doute le pire match de la saison pour les Merengue, au lendemain d’avoir émis un doute sur son avenir : « Personne ne m’a contacté, ni la Juve ni l’équipe de France. Je suis bien au Real Madrid, je me sens soutenu. Mais je sais aussi comment ça se passe… »

Pochettino attendrait bien son heure

Le doute de Zidane sur son avenir ne serait pas innocent. Selon Francesc Aguilar, ZZ serait déjà prêt à rallier la Juventus Turin en cas de départ précipité du banc madrilène. « Il ne semble pas faire de doutes sur le fait que Florentino Pérez ait perdu foi en Zizou, glisse le journaliste de Mundo Deportivo sur Twitter. Ce dernier met le cap sur la Juventus Turin. Mauricio Pochettino attend son heure pour le remplacer au Bernabeu. »