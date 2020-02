Stade Rennais : Létang débarqué à cause du Mercato… et du Real Madrid ?

true

Olivier Létang n’est plus le président du Stade Rennais. Il payerait notamment sa gestion du cas Eduardo Camavinga (17 ans)… courtisé par le Real Madrid.

Les supporters du Stade Rennais sont encore sous le choc : Olivier Létang n’est plus le président du club breton. Celui qui a participé à replacer le SRFC sur la carte de France (et d’Europe) a été débarqué vendredi par la famille Pinault pour plusieurs raisons bien distinctes. Dans son édition du jour, L’Équipe revient sur les raisons de ce départ soudain et confirme notamment que les relations glaciales de Létang avec Julien Stéphan l’ont poussé vers la sortie.

Des comptes louches sur des transferts ?

Depuis l’été dernier, l’actionnaire a aussi regardé de plus près les comptes autour des transferts, en découvrant quelques surprises. Notamment le transfert de Rafik Guitane (depuis Le Havre), qui lui aurait été préalablement annoncé à 6 M€ alors qu’il était de 10 M€. Celui de Diafra Sakho (de Bursaspor, en Turquie) à 7 M€ au lieu de 10 M€. Celui de Jordan Siebatcheu (ex-Reims) à 6 + 2 M€ au lieu de 12 M…

Létang trop proche du Real pour Camavinga ?

Létang, qui nie ces affirmations, aurait surtout payé sa gestion du dossier Eduardo Camavinga (17 ans). « Les Pinault n’auraient pas apprécié qu’Olivier Létang ait commencé de discuter directement avec le Real Madrid au sujet de son avenir, sans qu’ils soient au parfum, avec l’idée qu’il puisse possiblement être cédé en fin de saison, explique le quotidien sportif. Cette orientation semble favoriser un inévitable départ l’été prochain ou au mieux l’été suivant. »