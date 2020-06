Stade Rennais, PSG – Mercato : contrat, montant, prêt… le Real Madrid a bien avancé pour Camavinga

Les dirigeants du Stade Rennais se succèdent tour à tour à la fenêtre médiatique pour calmer le flou qui entoure Eduardo Camavinga. Et pourtant, ni Nicolas Holveck ni Julien Stéphan ne semblent aujourd’hui capables d’assurer à 100% que le jeune milieu (17 ans) restera fidèle à son club formateur la saison prochaine.

En cause, évidemment, l’intérêt prononcé du Real Madrid à son endroit. Celui-ci a filtré depuis plusieurs mois maintenant, et ne semble pas s’être estompé malgré la crise sanitaire. Pire, la Maison Blanche aurait même accéléré dans ses négociations avec Camavinga. L’information vient de Nicolo Schira.

« Le Real Madrid est en négociations avancées avec Eduardo Camavinga pour un contrat de cinq ans, lâche le spécialiste italien des transferts. Le Stade Rennais demandé 80 millions d’euros pour le vendre et aimerait en bénéficier en prêt pour une saison. Manchester United est aussi intéressé par le joueur, mais les Merengue sont en pole position. »

